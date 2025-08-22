Посол Ирана в РФ отметил постоянное увеличение грузооборота коридора Север - Юг

Казем Джалали назвал Каспийское море "живой связью", объединяющей страны региона

АСТРАХАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Иран рад видеть ежегодный рост показателей товарооборота коридора Север - Юг. Об этом заявил посол исламской республики в России Казем Джалали.

"Большое значение имеет логистический коридор Север - Юг, на который стоит обратить внимание, - сказал дипломат. - Все каспийские страны находятся на пути этого коридора. Мы очень рады тому, что с каждым годом грузооборот этого коридора увеличивается".

Посол назвал Каспийское море "живой связью", объединяющей страны региона. В качестве основных вызовов, стоящих перед ними, Джалали выделил "экологию Каспийского моря, управление его ресурсами, морской транспорт, безопасность коммуникаций и - особенно важный пункт - невмешательство других сил в это пространство".

"Вхождение любой чужой силы в этот регион не пойдет на пользу никакой другой стороне", - подчеркнул посол.

Межправительственное соглашение о создании международного мультимодального транспортного коридора Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств.

О форуме

Идея форума родилась в 2014 году на саммите пятерки стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. Организаторы форума - правительство Астраханской области при поддержке администрации президента РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ.

ТАСС - генеральный информационный партнер медиафорума. Трансляция мероприятий будет организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.