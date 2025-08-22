В работе Google Meet в России произошел сбой

Жалобы поступают из Республики Карелия, Ивановской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские пользователи Google Meet начали сообщать о сбое в работе сервиса видеоконференций, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, с 11:15 по 11:50 мск произошел резкий скачок жалоб на сбой в работе сервиса - за это время число жалоб достигло 249. Так, 36% пользователей отметили сбой в работе сайта, 36% - общий сбой, 21% - сбой в работе мобильного приложения, 5% - сбой в работе оповещений.

Жалобы поступают из Республики Карелия (14%), Ивановской области (8%), Москвы (7%), Санкт-Петербурга (6%) и Московской области (6%).

В этот же период времени на работу Google пожаловались 149 пользователей, отмечая в сообщениях на портале Downdetector проблемы в работе сервиса видеоконференций компании.