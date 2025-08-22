РТС: NIS направила в Минфин США запрос об отсрочке санкций после 27 августа

По данным Радио и телевидения Сербии, в компании хотели бы добиться предоставления шестой по счету лицензии на продолжение деятельности

БЕЛГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Компания NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") направила в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США запрос с просьбой о предоставлении очередной отсрочки санкционного режима. Об этом сообщило Радио и телевидение Сербии (РТС).

По данным РТС, в компании хотели бы добиться предоставления шестой по счету лицензии на продолжение деятельности. Исключение из режима антироссийских санкций США в отношении NIS истекает 27 августа.

10 января Министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпром нефть", ее главу Александра Дюкова и более 20 дочерних структур, в том числе NIS.

"Нефтяная индустрия Сербии" является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), "Газпром" (11,3%) и Сербия (29,87%). 29 июля Минэнерго Сербии сообщило, что Белград добился очередной, пятой по счету, отсрочки санкций США против NIS сроком на 30 дней.