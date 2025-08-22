По этому нефтепроводу республика экспортирует нефть в основном в Германию

АСТАНА, 22 августа. /ТАСС/. Удар ВСУ по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", о котором заявили в МИД Венгрии 22 августа, не повлиял на экспорт нефти из Казахстана. Об этом сообщили в Минэнерго республики.

"Согласно имеющейся информации, в настоящее время транспортировка казахстанской нефти осуществляется в штатном режиме без ограничения приема нефти от грузоотправителей", - говорится в сообщении министерства, которое приводит казахстанское издание Informburo.

По "Дружбе" Казахстан экспортирует нефть в основном в Германию.

В пятницу глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что нефтепровод "Дружба" вновь подвергся нападению вооруженных сил Украины и поставки нефти из России в Венгрию прекращены. По его словам, удар был нанесен по инфраструктуре трубопровода "на российско-белорусской границе". После этого Сийярто и его словацкий коллега Юрай Бланар направили совместное письмо в Брюссель с призывом к Еврокомиссии заставить Украину прекратить удары по "Дружбе".

В начале этой недели Украина уже наносила удары беспилотниками по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", который пришлось ремонтировать российским специалистам. Поставки нефти в Венгрию и Словакию прерывались на двое суток.