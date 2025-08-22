Чукотка получит 1,4 млрд рублей из федерального бюджета на развитие систем ЖКХ

Средства пойдут, в частности, на строительство канализационных очистных сооружений в Анадыре, сообщил губернатор автономного округа Владислав Кузнецов

АНАДЫРЬ, 22 августа. /ТАСС/. Чукотка получит 1,4 млрд рублей на развитие систем ЖКХ, а также на благоустройство и обеспечение продовольственной безопасности. Об этом сообщил губернатор автономного округа Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале.

"Чукотка получит 1,4 миллиарда рублей на обновление систем ЖКХ, благоустройство и обеспечение продовольственной безопасности", - написал он.

Кузнецов уточнил, что две заявки от округа были одобрены накануне на заседании штаба под руководством зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

По словам губернатора, средства направят, в частности, на строительство канализационных очистных сооружений в Анадыре и комплекса по обращению с ТКО в поселке Угольные Копи. Кроме того, в поселке появится инкубатор ООО "Птицефабрика "Северная". В столице также обновят инженерные сети для подключения новых многоквартирных домов и продолжат благоустройство.

Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Чукотки отметил, что инвестиционная привлекательность региона растет, а индекс промышленного производства составил 108,5% в 2024 году. Это позволило автономному округу занять второе место среди субъектов ДФО.