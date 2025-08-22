Такой рост обусловлен безаварийной работой механизмов, а также грамотной организацией процессов, сообщил первый заместитель министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Тимченко

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Угольные компании Ростовской области спустя два года смогли увеличить объем добычи угля почти на 7% за счет благоприятных горно-геологических условий в забоях и стабильной работы оборудования. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Тимченко.

По итогам 2024 года ростовские угольные предприятия, как и в 2023 году, снизили объем добычи, до порядка 5 млн тонн. В 2023 году снижение добычи, в том числе из-за санкций, составило 10%.

"По итогам первого полугодия 2025 года объем добычи угля в Ростовской области составил 2,48 млн тонн, что на 6,7% выше аналогичного периода прошлого года. Этому способствовали благоприятные горно-геологические условия в очистных забоях угольных шахт, а также стабильная работа основного горно-шахтного оборудования", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время рост производства показывают на "Шахтоуправлении "Садкинском" - около 10% и в АО "Донуголь" - на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По данным первого замминистра, рост обусловлен безаварийной работой машин и механизмов, а также грамотной организацией процессов по добыче угля.

Ростовская область является основным угледобывающим регионом европейской части России. Всего на территории области сосредоточено 24,3 млрд тонн угольных ресурсов, из них разведано 6,5 млрд тонн.