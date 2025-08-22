Хуснуллин: число резидентов СЭЗ в Донбассе и Новороссии достигло 400

В их число вошли предприятия сельскохозяйственного и строительного секторов, сообщил заместитель председателя правительства РФ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Количество компаний-участников свободной экономической зоны (СЭЗ) Донбасса и Новороссии достигло 400. В их число вошли предприятия сельскохозяйственного и строительного секторов, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Свободная экономическая зона - один из инструментов развития Донбасса и Новороссии, механизмы которого смогли привлечь в регионы свыше 55 млрд инвестиций, создать более 11 000 рабочих мест и в целом заложить основы для экономической самообеспеченности этих территорий. На сегодняшний день СЭЗ взяла новый рубеж: теперь число ее участников достигло 400", - приводятся слова вице-премьера на сайте правительства РФ.

По его словам, первыми участниками СЭЗ становились промышленные предприятия, поскольку они составляют основополагающую часть экономики Донбасса и Новороссии и исторически являются флагманскими. При этом часть из них до прихода новых инвесторов были в упадническом состоянии или вовсе простаивали, подчеркнул Хуснуллин.

"Сейчас мы наблюдаем возрождение промышленного потенциала исторических регионов, а вместе с этим и тенденцию роста заинтересованности со стороны представителей сельскохозяйственного и строительного секторов. Они составляют порядка 40% от общего количества участников в реестре СЭЗ", - рассказал зампред правительства.

Реестр свободной экономической зоны регулярно пополняется представителями бизнеса воссоединенных регионов, отмечается в сообщении. Регулятором СЭЗ выступает Минстрой России, управляющая компания - Фонд развития территорий (ФРТ).

Новые участники

Как уточнил генеральный директор ФРТ Василий Купызин, недавно в СЭЗ принято аграрное предприятие из Херсонской области, выращивающее грецкий орех. Оно планирует закупить сельскохозяйственную технику. В Запорожской области статус резидента получили филиал оператора связи, а также и местный сельхозпроизводитель, планирующий увеличить урожайность в 7-8 раз за счет новых систем орошения.

"Преференциями СЭЗ активно пользуются и строители: статус участника позволяет взять землю у фонда в субаренду без торгов из сформированного банка земельных участков. Например, в ЛНР застройщик возведет многоквартирный комплекс площадью более 120 000 кв. м, а в ДНР - займется строительством ИЖС на побережье Азовского моря и в Донецке", - добавил Купызин.

СЭЗ на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей была создана 24 июня 2023 года. Зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, но этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.