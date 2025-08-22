По данным агентства, Турция видит потенциал для наращивания торговых связей между Китаем и Европой через этот коридор

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Транспортный коридор между Арменией и Азербайджаном, который будет находиться под управлением США, может стать частью торгового маршрута между Китаем и Европой, если Вашингтон не ограничит его использование, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких чиновников.

По их словам, эксклюзивное право на управление коридором позволит США определять, каким образом он будет использоваться. Поэтому от позиции Вашингтона будет зависеть, смогут ли крупные экспортеры, в том числе Китай, проложить через него торговые маршруты. Как отмечает агентство, Турция видит потенциал для наращивания торговых связей между Китаем и Европой через этот коридор.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортного коридора между двумя закавказскими республиками. Транспортный коридор получит название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Армения предоставила Соединенным Штатам право на управление этим коридором на 99 лет.