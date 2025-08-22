Такая мера поможет исключить промышленный шпионаж, отметила директор департамента проектов в сфере гостеприимства ведомства Ирина Чемерчева

ПЕРМЬ, 22 августа. /ТАСС/. Роскачество предлагает использовать цифровые "двойники" закрытых производств при организации экскурсий на промышленные предприятия, чтобы исключить промышленный шпионаж. Об этом сообщила директор департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Ирина Чемерчева на форуме развития "Города будущего", который открылся в Перми.

"Промышленный туризм таит много опасностей, в том числе информационные утечки. Но, тем не менее, мы считаем, что это можно обходить и каким-то образом модифицировать возможность взаимодействия [с посетителями]. <...> В регионах с мощным промышленным потенциалом, таких как Пермь, хотят развивать в промышленный туризм, но это опасно из-за промышленного шпионажа, который возможен во время промышленных экскурсий. Роскачество и департамент туризма, который я возглавляю в нем, проводят сертификацию на соответствие ГОСТу, подтверждая компании, которые реализуют промышленные экскурсии. И в процессе сертификации мы столкнулись с тем, что предприятие закрывает двери, чтобы не допустить утечки какой-либо информации, не смотря даже в сторону того, что есть возможности в сфере цифровизации для открытия цифровых компонентов, которые частично могут показывать модели производства, замещая закрытые участки", - рассказала Чемерчева.

По ее словам, возможность открыть как можно больше производств заключается в том, чтобы заранее, на стадии проектирования, продумать необходимые компоненты защиты. В частности, путем создания копий, в том числе цифровых, закрытых участков производств. "А мы, с точки зрения разработчиков стандартов, постараемся максимально корректно заложить эти возможности", - добавила представитель Роскачества.

О форуме

Форум развития "Города будущего" проходит в Перми 22 и 23 августа на площадке "Пермь экспо". В программе форума запланированы пленарные заседания, тематические дискуссии, выставка решений для умных городов, презентационные сессии и деловая гостиная "Умный город" с возможностью прямого диалога с профильными ведомствами и заказчиками. Также в рамках мероприятий форума пройдет IV Молодежный форум "Наше будущее - Новые лица" и первый Всероссийский конкурс молодежных проектов с использованием российских ИТ-решений.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, форум охватил все направления общественной жизни - транспорт, систему жилищно-коммунального хозяйства, дорожное строительство, ИТ-сервисы, "поскольку без искусственного интеллекта и ИТ-сервисов невозможно развитие городов будущего". "Мы должны развивать города так, чтобы нам всегда было приятно возвращаться домой, ездить в гости, и мы видели здесь будущее наших детей. В этом году Пермь - Молодёжная столица России. Поэтому отдельный блок форума посвящен молодежи", - отметил Махонин.

Организаторами форума выступают министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительство Пермского края и Центр компетенций "Умный город". Форум проводится в рамках национальных проектов "Экономика данных" и "Инфраструктура для жизни". ТАСС - генеральный информационный партнер.