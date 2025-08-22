Служба ранее выявила в действиях "Свикс Хэлскеа" признаки нарушения антимонопольного законодательства

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Фармкомпания "Свикс Хэлскеа" исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), изменив политику своей компании. Ранее служба выявила в действиях организации признаки нарушения антимонопольного законодательства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Дочернее предприятие швейцарской организации "Свикс биофарма" занимает доминирующее положение на рынке реализации лекарственных препаратов "Ервой", "Оренсия", "Опдиво" и "Эмплисити", - пояснили с службе. При этом фармкомпания отказалась заключить договор поставки этих препаратов с ООО "Фарм-трэйд", ссылаясь на экономически и технологически необоснованные требования к выручке потенциального делового партнера и его опыту участия в госзакупках. Эти требования содержались в коммерческой политике "Свикс Хэлскеа". ФАС России предупредила фармкомпанию о необходимости устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства.

"Организация исполнила предупреждение службы: исключила указанные пункты из коммерческой политики, после чего на недискриминационных условиях пересмотрела ранее принятое решение по заявке ООО "Фарм-трэйд", - уточнили в ФАС. Ранее аналогичные предупреждения исполнили фармкомпании "Амджен" и "Анджелини фарма рус".

По мнению ФАС, это позволит увеличить количество дистрибьюторов, которые будут конкурировать между собой, предлагая госзаказчикам, аптекам и, соответственно, гражданам лекарства по более низким ценам.