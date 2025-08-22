ЦБ: риски недобросовестных действий с ОСАГО снизились в 37 регионах РФ

Из высокорисковой зоны вышли Чечня и Дагестан

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Риски недобросовестных действий с ОСАГО снизились в 37 регионах России. Об этом говорится в опубликованном Банком России "Мониторинге региональных рисков недобросовестных действий ОСАГО".

Так с июля прошлого года из высокорисковой "красной" зоны вышли Чеченская Республика и Республика Дагестан, но все еще остаются Новосибирская область и Республика Ингушетия. Число регионов, которые отнесены к среднерисковой "желтой" зоне, сократилось с 18 до 15.

"По данным за скользящий год, на 1 июля 2025 г. к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены 2 субъекта РФ (на 2 меньше по сравнению с анализом по состоянию на 1 июля 2024 г.). В "красной" зоне остались Республика Ингушетия и Новосибирская область", - говорится в документе.

Отмечается, что вблизи "красной" зоны (с уровнем риска 3-4,5 балла) находятся Челябинская, Смоленская и Ульяновская области, Хабаровский, Камчатский и Приморский края, Чеченская Республика, республики Дагестан, Татарстан и Северная Осетия - Алания.

"В течение анализируемого периода из "красной" зоны в "желтую" перешли Чеченская Республика и Республика Дагестан (по итогам мониторингов по состоянию на 1 апреля и 1 июля 2025 г. соответственно). Из "желтой" зоны в "зеленую" перешли республики Хакасия, Бурятия и Саха (Якутия), Москва, Забайкальский край, Амурская область и Чукотский автономный округ. Вместе с тем из "зеленой" зоны в "желтую" переместились Республика Марий Эл и Камчатский край", - отмечается в документе.

Кроме того, снижение уровня рисков недобросовестных действий на 1,5-2 балла зафиксировано в республиках Бурятия, Саха (Якутия) и Хакасия, в Чеченской и Карачаево-Черкесской республиках, Забайкальском крае и Липецкой области. При этом отмечается, что требует внимания со стороны органов власти субъектов РФ негативная динамика развития рисков недобросовестных действий в республиках Ингушетия, Татарстан и Марий Эл, Камчатском крае, Новосибирской и Челябинской областях - в первую очередь за счет высоких значений индикатора выборки по признаку "неоднократности" убытков.