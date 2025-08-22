Такая мера поможет повысить эффективность и качество работы, отметили в ведомстве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Росавиация предложила турецкому лоукостеру Corendon Airlines для повышения эффективности и качества работы рассмотреть открытие аккредитованного представительства в России, сообщили в ведомстве по итогам встречи замглавы Росавиации Алексея Буевича с представителями турецкого авиаперевозчика.

"Учитывая большое количество рейсов, для повышения эффективности и качества работы предложили перевозчику рассмотреть возможность открытия аккредитованного представительства в нашей стране. Турецкое направление остается наиболее востребованным у россиян: еженедельно между нашими странами выполняется более тысячи рейсов. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества, для чего готовы детально обсуждать с зарубежными перевозчиками новые форматы взаимодействия", - отметил Буевич, его слова приводятся в сообщении.

Кроме того, на встрече обсудили перспективы выполнения полетов в аэропорт Горно-Алтайска, который принимает международные рейсы с июля этого года.

Турецкий лоукостер выполняет регулярные рейсы по семи маршрутам в России, на встрече в Росавиации обсудили возможности расширения маршрутной сети авиакомпании и увеличения количества рейсов между Россией и Турцией.

"На встрече также затронули тему повышения оперативности и координации действий, в том числе - во время действия временных ограничений на использование воздушного пространства", - рассказали в Росавиации.

Воздушное сообщение между РФ и Турцией основывается на положениях Соглашения правительств двух государств от 12 мая 2010 года и последующих договоренностей авиавластей. На данный момент рейсы выполняют 11 российских авиакомпаний по 47 маршрутам и 5 турецких - по 28 маршрутам. В январе - июне текущего года услугами отечественных перевозчиков по турецкому направлению воспользовались свыше 2,4 млн пассажиров, уточнили в Росавиации.