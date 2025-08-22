МЭР: маркетплейсы внедрят механизмы платформенной экономики до осени 2026 года

Минэкономразвития продолжает работу над вступлением в силу нового закона о платформенной экономике с 1 октября 2026 года

ОРЕНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Популярные цифровые торговые площадки заявили о готовности ранее осени 2026 года, когда вступит в силу закон о платформенной экономике, внедрять новые требования на своих маркетплейсах. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе рабочей встречи с предпринимателями Оренбургской области.

"Есть договоренности, что платформы готовы многие вещи брать пока в добровольном режиме, не дожидаясь введения закона", - сказал он, отвечая на вопрос предпринимателя о регулировании взаимоотношений между продавцами и маркетплейсами и защите малого и начинающего бизнеса.

Закон о платформенной экономике, по словам Решетникова, содержит три важных для предпринимателей момента: четкие правила изменения оферты и уведомления об этом за 45 дней, механизм обязательного досудебного обжалования решений маркетплейса и определенные запреты без согласия продавца на скидки за его счет.

"Точно не все вопросы решили, но сам факт введения этой регулировки показал, что платформы стали гораздо более внимательны", - заметил министр.

Министерство, по словам Решетникова, продолжает работу над вступлением в силу нового закона о платформенной экономике с 1 октября 2026 года. Временной лаг необходим для того, чтобы площадки смогли подготовить свои системы и адаптировать нормативную базу к изменениям. Он также анонсировал в сентябре мероприятие с бизнес-сообществом из регионов страны по этой теме.