Суд ранее обязал группу компаний перевести в бюджет 2,3 млрд рублей "незаконно полученного дохода"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Просвещение" считает, что в действиях издательства отсутствуют нарушения антимонопольного законодательства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Ранее РБК сообщило, что арбитражный суд Москвы обязал группу компаний "Просвещение" перевести в бюджет 2,3 млрд рублей "незаконно полученного дохода". Жалобу на организацию подала Федеральная антимонопольная служба РФ.

"Группа компаний "Просвещение" с уважением относится к любым решениям российских органов судебной власти. При этом позиция "Просвещения" в данном вопросе остается неизменной. В действиях издательства отсутствуют нарушения антимонопольного законодательства. Решение по нашим дальнейшим шагам будет принято после ознакомления с решением суда в полном объеме", - говорится в сообщении.