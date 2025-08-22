Это произошло из-за удара ВСУ по инфраструктуре трубопровода за пределами словацкой территории

БРАТИСЛАВА, 22 августа. /ТАСС/. Компания Transpetrol, являющаяся оператором нефтепроводов в Словакии, официально подтвердила остановку поступления в республику нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщило Словацкое радио.

Нефть по "Дружбе", как отметило радио, вечером 21 августа перестала поступать в Словакию. Это произошло в результате удара ВСУ по инфраструктуре трубопровода вне пределов словацкой территории.

Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар назвал "неприемлемой любую угрозу энергетической безопасности для республики". Случившееся может, в частности, крайне негативно отразиться на работе нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft в Братиславе. Словакия и Венгрия, которая также перестала получать нефть, направили Еврокомиссии жалобу на перебои с поступлением энергетического сырья по "Дружбе".