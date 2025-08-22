По словам министра экономики республики Денисы Саковы, из-за временных перебоев с поставками нефти стране "никаких проблем не грозит"

БРАТИСЛАВА, 22 августа. /ТАСС/. Ремонтные работы на трубопроводе "Дружба", по инфраструктуре которого нанесли удар ВСУ, должны завершиться в предстоящий понедельник, 25 августа. Об этом сообщил новостной портал aktuality.sk со ссылкой на министра экономики Словакии Денису Сакову.

Словакия, получающая нефть по "Дружбе", располагает резервами этого вида энергетического сырья, объем которых обеспечит бесперебойное снабжение национальных потребителей в течение 90 дней. Сакова, согласно порталу, заявила, что из-за временных перебоев с поставками нефти республике "никаких проблем не грозит".

ВСУ, по словам министра, нанесли удар по инфраструктуре трубопровода в районе российско-белорусской границы.