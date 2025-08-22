Комплекс охватит более 1 000 га орошаемых земель для развития производства кукурузы на семена, нута и свеклы

ПЯТИГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Более 300 млн рублей направит инвестор на создание комплекса орошения в Курском муниципальном округе Ставропольского края. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил временно исполняющий полномочия главы Курского муниципального округа Ставропольского края Павел Бабичев.

"Большие вложения наших хозяйств в орошение. В этом году планируется ввести комплекс стоимостью более 300 млн рублей, который охватит более 1 000 га орошаемых земель для развития производства кукурузы на семена, нута и свеклы", - сообщил Бабичев.

Он также отметил, что инвестиции порядка 200 млн рублей направлены на переработку зерна в сечку. "Инвесторы к нам зашли из Москвы, у них интересное производство - переработка зерна в сечку. Сейчас работают по налаживанию линий отжима масла из любых видов сельхоз продукции, в перспективе будет линия разлива этого масла. Инвестиций там много уже вложено - более 200 млн рублей, в этом году вкладывает еще 100 млн наш инвестор", - добавил спикер.