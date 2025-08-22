"Руспродсоюз": снижение цен на овощи может способствовать восстановлению спроса

По словам зампреда правления ассоциации Дмитрия Леонова, цены на овощи в России в настоящее время снижаются

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Снижение цен на овощи в России может способствовать восстановлению спроса на них. Об этом ТАСС рассказал зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные аналитической компании "Нильсен" сообщила, что продажи свежих овощей в натуральном выражении в России за период с августа 2024 года по июль 2025 года сократились на 2,6% к предыдущим 12 месяцам.

По словам Леонова, цены на овощи в России в настоящее время снижаются. Так, по данным на 15 августа 2025 года, средние оптовые цены на картофель находились на уровне 18 рублей за кг: за месяц они снизились на 20%, за год - на 25,3%.

"Снижение цен может способствовать восстановлению спроса на овощи", - подчеркнул Леонов.