Она будет обладать повышенной дальностью действия по сравнению с существующими вооружениями класса воздух-воздух и будет эффективна в различных сценариях угроз, заявил представитель американских ВВС

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Военно-воздушные и военно-морские силы США запросили у Конгресса около $1 млрд на начало серийного производства передовой ракеты AIM-260 с увеличенной дальностью полета, которую планирует выпускать оборонный гигант Lockheed Martin. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, американские ВВС и ВМС хотят, чтобы траты в размере $1 млрд были включены в бюджет на 2026 финансовый год, который начинается 1 октября. ВВС США запросили у законодателей выделить финансирование в размере $368 млн на производство ракет, а также $300 млн на другие расходы, связанные с этими вооружениями. В свою очередь, ВМС просят выделить $301 млн.

"[Ракета] будет обладать повышенной дальностью действия по сравнению с существующими вооружениями класса воздух-воздух и будет эффективна в различных сценариях угроз", - заявил представитель американских ВВС в одном из поданных законодателям документов.

Как отмечает Bloomberg, концерн Lockheed Martin получил секретный контракт на разработку этой ракеты еще в 2017 году. В американских ВВС считали, что ракета поступит на вооружение в 2022 году. Пока в ВВС США не сообщают, когда ракету AIM-260 введут в эксплуатацию, и отмечают, что в Вооруженных силах будут руководствоваться "определенными критериями" при принятии решения.

По данным агентства, ракета AIM-260 станет передовой ракетой класса воздух-воздух на вооружении США. Точные тактико-технические характеристики AIM-260, включая ее дальность, засекречены. Ожидается, что AIM-260 будет размещаться на истребителях пятого поколения F-35 и F-22, а также на модернизированных F-15 и F-16.