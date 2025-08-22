Вес изделия составил примерно 3,5 тонны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Крупнейший в мире производитель титана - корпорация "ВСМПО-Ависма" выплавила миллионный слиток. Вес изделия составил примерно 3,5 тонны, передает корреспондент ТАСС.

Первый слиток компания выплавила в 1957 году, его вес составил 4 кг.

"Миллионный слиток! Я поздравляю вас с этим событием, я хочу поблагодарить сотрудников корпорации, тех, которые связали свою жизнь с заводом. Спасибо вам за вашу преданность. С праздником!" - сказал генеральный директор корпорации "ВСМПО-Ависма" Дмитрий Трифонов.

Он подчеркнул, что вес миллионного слитка составил примерно 3,5 тонны, в дальнейшем его планируют переработать.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер также поздравил корпорацию со знаковым событием. "Уверен, что у предприятия и коллектива впереди огромное будущее. <…> "ВСМПО-Ависма" - это гордость Свердловской области, гордость нашей страны, предприятие, которое нужно беречь, и уверен, что все вместе мы все сделаем для того, чтобы оно и дальше развивалось и процветало", - подчеркнул Паслер.

О корпорации

ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" - лидер на мировом высокотехнологичном рынке титана. Зарегистрировано в Верхней Салде Свердловской области. Продукция корпорации широко используется в авиакосмической промышленности, энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.