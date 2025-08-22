ЕК: Евросоюз уже потратил на Украину €168,9 млрд

Комиссия уточнила, что на закупки вооружений для поддержания способности Украины продолжать боевые действия страны ЕС потратили €59,6 млрд

БРЮССЕЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Евросоюз истратил на Украину с начала СВО €168,9 млрд, из них €59,6 млрд - на оружие. Об этом сообщила Еврокомиссия (ЕК).

"€168,9 млрд составил общий объем помощи от Евросоюза и его стран-членов", - сообщила ЕК.

Она уточнила, что на закупки вооружений для поддержания способности Украины продолжать боевые действия страны ЕС потратили €59,6 млрд, что включает как двусторонние поставки, так и закупки через Европейский фонд мира.

В общую сумму Еврокомиссия также включила €17 млрд, которые она передала не Киеву, а странам Евросоюза на нужды, связанные с приемом и обустройством украинских беженцев.

€3,7 млрд из этих денег составляют незаконно экспроприированные доходы от реинвестирования замороженных в европейских юрисдикциях суверенных активов России.