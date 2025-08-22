Синергия всех элементов дает возможность снизить себестоимость проектов от 10 до 15%, сообщил основатель нейросети по закупкам "Тринити" Ян Чикилев

ПЕРМЬ, 22 августа. /ТАСС/. Цифровой сервис для снижения себестоимости закупок, в частности в сфере строительства, примерно до 15% предложили на Пермском форуме развития "Города будущего". Об этом сообщил основатель нейросети по закупкам "Тринити" Ян Чикилев.

"Синергия всех элементов [системы] дает возможность контроля искусственного интеллекта и снижать себестоимость проектов от 10 до 15%. Сейчас мы в процессе разработки и создания модуля для строительных компаний в формировании сметных расценок", - сказал он на одной из сессий форума.

По словам Чикилева, сервис состоит из нескольких элементов, в числе которых специально обученная на анализ тендерных процедур нейросеть, агрегация данных строительного рынка, а также экспертный блок.

Также на форуме презентовали цифровые платформы и информационные системы управления и содержания дорожной сети. Так, например, замруководителя отдела ИТС ООО "Завод Экранов" Максим Шепелюк представил проект внедрения на российских дорогах "умных табло". Специальные информационные табло, которые собирают различные данные: метеопараметры, трафик, состояние дорожного покрытия. Система анализирует данные в режиме реального времени, в них есть встроенный искусственный интеллект с библиотекой из более чем 50 сценариев.

О форуме

Пермский форум развития "Города будущего" проходит 22 и 23 августа на площадке "Пермь экспо". В программе форума запланированы пленарные заседания, тематические дискуссии, выставка решений для умных городов, презентационные сессии и деловая гостиная "Умный город" с возможностью прямого диалога с профильными ведомствами и заказчиками.

Организаторами форума выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Правительство Пермского края, Центр компетенций "Умный город" и "Лаборатории цифровой трансформации". Форум проводится в рамках национальных проектов "Экономика данных" и "Инфраструктура для жизни".

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.