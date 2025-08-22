Компания продолжает поставлять запасные части, не подпадающие под санкции, в целях обеспечения безопасности клиентов из России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Японский бренд автомобилей Toyota, ушедший из России в сентябре 2022 года, не планирует возобновлять продажи новых автомобилей в Россию, однако продолжает поставлять запчасти для ранее проданных машин. Об этом проекту РБК Autonews сообщили в европейском подразделении автопроизводителя.

"Toyota не планирует начинать экспорт новых автомобилей в Россию и возобновлять продажи новых автомобилей, которые в любом случае подпадают под санкции", - сообщила специалист по корпоративным коммуникациям Toyota Motor Europe Каори Хасэгава.

Она добавила, что Toyota продолжает поставлять запасные части, не подпадающие под санкции, в целях обеспечения безопасности клиентов из России. Хасэгава подчеркнула, что, несмотря на прекращение официального экспорта и продаж новых автомобилей в РФ, у Toyota по-прежнему остается много клиентов в стране.

В сентябре 2022 года японская корпорация Toyota ("Тойота") заявила о прекращении производства автомобилей на своем предприятии в Санкт-Петербурге. Завод компании был рассчитан на производство 100 тыс. машин в год.

Предприятие было введено в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускало модели RAV4 и Camry в рамках специального инвестиционного контракта с Минпромторгом России.