Это произойдет, если Братислава не получит компенсацию, отметило телевидение

БРАТИСЛАВА, 22 августа. /ТАСС/. Словакия рассматривает возможность обжаловать предлагаемое Еврокомиссией (ЕК) введение запрета на импорт российского газа в Евросоюз с 1 января 2028 года, если не получит соответствующую компенсацию от Брюсселя. Об этом сообщило Словацкое телевидение (STV).

По его информации, правительство Словакии поручило Минюсту, МИД и Минэкономики до 25 октября подготовить аналитическую справку о возможности обжаловать решение о запрете поставок в ЕС газа из РФ. Этот документ потребуется властям, если переговоры Братиславы с Брюсселем о предоставлении исключения или получении компенсации завершатся безрезультатно.

Словацкие власти заявляют, что предлагаемое ЕК введение запрета на импорт российского газа в Евросоюз с 1 января 2028 года неприемлемо для республики. Братислава настаивает на гарантиях, что в случае его утверждения будет и далее получать газ по разумным ценам и в необходимом объеме. Удовлетворением этих требований, как отмечают словацкие СМИ, она обуславливает, в частности, поддержку новых санкций ЕС против РФ.