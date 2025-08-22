Размер совокупного портфеля за квартал синхронно вырос на 7% и составил 739 млрд рублей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Объем выданных во втором квартале 2025 года микрозаймов продолжил увеличиваться после некоторого снижения в начале года. Микрофинансовые организации (МФО) выдали за квартал 533 млрд рублей, что на 7% выше по сравнению с предыдущим кварталом, сообщается в материалах Банка России.

"Микрофинансовые организации выдали за квартал 533 млрд рублей, прибавив 7% относительно показателя за I квартал. Размер совокупного портфеля за квартал синхронно вырос на 7% и составил 739 млрд рублей на 30 июня 2025 года", - говорится в сообщении.

При этом активность усиливалась как в сегменте займов бизнесу (рост выдач до 40 млрд рублей - на 23% за квартал), который восстановился после сезонного снижения в начале года, так и в розничном сегменте (рост выдач до 493 млрд рублей - на 6% за квартал).

Объем выдачи займов МФО с ПСК (полная стоимость кредита) в диапазоне от 100% до 150% вырос за второй квартал 2025 года втрое вследствие завершения действия моратория на ограничение ПСК, действовавшего в январе - марте 2025 года, и возвращения ставок к среднерыночному уровню.

Доля наиболее дорогих займов с ПСК 150%+ сократилась во втором квартале 2025 года с 56,9% до 47,6%, а объем выдач таких займов снизился на 9,9% (24 млрд рублей).

Просроченная задолженность

Уровень просроченной задолженности длительностью свыше 90 дней (NPL 90+) увеличился после полуторагодового снижения. На конец июня доля NPL 90+ в целом по рынку составила 28,3%, что на 0,8% пункта выше значения предыдущего квартала. Ухудшение произошло и в сегменте займов бизнесу (+0,8 п. п.), и в сегменте потребительских займов (+0,6 п. п.). "Основной причиной увеличения просрочки в розничном сегменте стало вызревание просроченной задолженности, сформированной выдачами IV квартала 2024 года и I квартала 2025 года. 15% объема выданных за этот период займов к 30 июня вышли на просрочку: 6% просрочено на 1-30 дней, 3% на 31-90 дней и 6% на 90+ дней", - отмечают в ЦБ.

Среди займов с просрочкой в каждом четвертом случае заемщики не справились с долговой нагрузкой при первом же платеже. С одной стороны, отмечает регулятор, это говорит об избыточной закредитованности граждан, с другой - о сохраняющемся повышенном риск-аппетите МФО, нивелирующих установленные макропруденциальные лимиты за счет искусственного завышения оценки доходов заемщика и манипулирования расчетом показателя долговой нагрузки (ПДН).

Среди потребительских выдач четвертого квартала 2024 года - первого квартала 2025 года по состоянию на 30 июня погашено 59%. Однако в большинстве случаев (48% выдач) заемщик после погашения действовавших займов оформлял новые и попадал в цепочки займов, а в 20% случаев объем его долгов при этом возрастал. В долговую спираль попадали заемщики, имеющие на руках наиболее дорогие займы. Просрочка также чаще возникала по займам с ПСК более 250%. В то же время займы с ПСК менее 100% преимущественно погашались без последующего оформления новых обязательств.

Всего 11% суммы займов, выданных в четвертом квартале 2024 года и первом квартале 2025 года, к 30 июня завершились полным погашением, когда заемщики не оформили новых договоров с МФО.