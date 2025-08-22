DPA: удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба" не повлиял на надежность поставок в ФРГ

Минэкономики ФРГ, по словам его представителя, внимательно следит за развитием ситуации

БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Минэкономики ФРГ заявило, что безопасность поставок в Германию обеспечена, несмотря на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтепровод "Дружба". Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя министерства.

По его информации, удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба" не повлиял на поставки. "Надежность поставок гарантирована", - заявила представитель Минэкономики ФРГ в ответ на запрос DPA. Министерство, по ее словам, внимательно следит за развитием ситуации.

Кроме того, она подчеркнула, что ведомство находится в постоянном контакте с нефтеперерабатывающим заводом PCK в Шведте (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии. Завод, как указывает DPA, получает часть сырой нефти из Казахстана по трубопроводу "Дружба". В настоящее время нет никаких последствий для работы завода, резюмирует агентство.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что нефтепровод "Дружба" вновь подвергся нападению ВСУ и поставки нефти из России в Венгрию прекращены. По его словам, удар был нанесен по инфраструктуре трубопровода "на российско-белорусской границе". Министр обратил внимание, что это происходит "уже в третий раз за короткий период". Из Словакии также поступили сообщения об остановке поставок сырья.

В начале этой недели Украина уже наносила удары беспилотниками по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", который пришлось ремонтировать российским специалистам. Поставки нефти в Венгрию и Словакию прерывались на двое суток. Сийярто поддерживал контакты по этому вопросу с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. Венгрия охарактеризовала действия Украины как "возмутительные и неприемлемые" и дала понять, что может прекратить экспорт электроэнергии в эту страну.