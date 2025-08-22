Такое поведение недопустимо и заслуживает наказания, считает генерал-майор запаса

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Судовладельцы и капитаны судов, подавая недостоверные сведения о составе экипажа и позволяя выходить в море под чужими документами, рискуют быть вовлеченными в террористическую и диверсионную деятельность Украины. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Ранее в управлении на транспорте МВД России по ЮФО сообщили, что в Крыму возбудили два уголовных дела за подделку свидетельства о минимальном составе экипажа. В свидетельстве указывается несколько позиций, в том числе состав экипажа.

"В погоне за прибылью бизнесмены порой идут вроде на безобидные нарушения, которые могут привести к очень серьезным преступлениям - от нарушения безопасности мореплавания и контрабанды до террористической деятельности и шпионажа. Тем более в районе Крымского моста. Такое поведение недопустимо и заслуживает наказания во имя безопасности крымчан", - считает депутат.