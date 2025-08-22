"Делимобиль" намерен сохранить размер автопарка около уровня 2024 года

По итогам I полугодия 2025 года он составил 30,7 тыс. машин

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. ПАО "Каршеринг Руссия", работающее под брендом "Делимобиль", по итогам 2025 года планирует сохранить размер своего автопарка около уровня 2024 года. Об этом сообщил журналистам руководитель отдела корпоративных финансов "Делимобиля" Андрей Новиков.

"Мы ожидаем, что на конец 2025 года наш автопарк будет около уровня 2024 года - падения никакого не будет. Если нам удастся найти интересные контракты, если будет агрессивное снижение ставки, если удастся найти партнеров, заинтересованных в долгосрочном развитии этого бизнеса на больших объемах, естественно, мы будем агрессивно наращивать парк. Но многое зависит от партнерств и макросреды", - рассказал он.

Согласно отчетным данным, по итогам 2024 года автопарк "Делимобиля" достиг 31,7 тыс. машин, рост составил 19%. По итогам I полугодия 2025 года размер автопарка был 30,7 тыс.

Новиков сообщил, что в 2025 году компания не покупала автомобили для своего автопарка за собственные средства или в кредит, а также не заключала лизинговые договоры. Вместо этого она использовала партнерскую модель, при которой машины привлекались в парк от сторонних организаций. Точное количество автомобилей в автопарке, работающих по партнерской модели в "Делимобиле", как отметил Новиков, не разглашается. Кроме того, он сообщил, что в II полугодии компания вряд ли будет наращивать количество новых городов присутствия.

"Стратегия "Делимобиля" предполагает ежегодно выход в трех-пяти новых городов, с начала года "Делимобиль" запустился в Челябинске, Ярославле и Краснодаре. Общее количество городов присуствия "Делимобиля" составляет 16", - сообщил он.

Вместе с тем, как рассказал представитель компании, "Делимобиль" приостановил реализацию проекта по развитию каршеринга с использованием электромобилей в Калининграде. В ноябре 2024 года "Делимобиль" подписал соглашение о сотрудничестве в пилотном проекте по развитию каршеринга на базе электромобилей в Калининградской области. Проект будет реализован при поддержке структуры "Росатома" и калининградского автопроизводителя "Автотор".

"Проект пока на паузе. Мы, к сожалению, пока до сих пор не смогли найти экономически обоснованную модель развития через электромобили в Калининграде", - заключил Новиков.