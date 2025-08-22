Кабардино-Балкария на 20% нарастит производство семян кукурузы к 2030 году

В число приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса также входят производство овощей закрытого грунта, животноводство, производство продукции переработки

НАЛЬЧИК, 22 августа. /ТАСС/. Кабардино-Балкария намерена на 17% нарастить урожай кукурузы и на 20% увеличить производство семян этой культуры. Показатели планируется достичь к 2030 году, написал в своем Telegram-канале глава республики Казбек Коков.

"Производство зерна кукурузы - специализация республики. Сейчас культура занимает 131,6 тыс. га, собираем свыше 850 тыс. тонн зерна. К 2030 году планируем превысить миллионную отметку. По итогам года ожидаем не менее 15 тыс. тонн семенной кукурузы, это порядка 20% от потребности страны. К 2030 году - не менее 18 тыс. тонн", - написал он по итогам совещания по вопросам развития агропромышленного комплекса в Северо-Кавказском федеральном округе под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

Глава республики отметил, что в число приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии также входят производство овощей закрытого грунта, животноводство, производство продукции переработки.