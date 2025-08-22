Путин: иностранные эксперты всегда работали с Россией

Президент РФ отметил, что при этом они были не шпионами, а умными людьми, которые понимали, что человечество нужно беречь

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Специалисты из стран, с которыми у России исторически складывались разные отношения, всегда работали с ней, в том числе во время создания атомной бомбы, не занимаясь при этом шпионажем. Об этом в ходе встречи с работниками атомной отрасли рассказал президент РФ Владимир Путин.

"Специалисты из стран, с которыми у нас на разных этапах исторических складывались разные отношения, они всегда с нами работали, даже когда атомную бомбу создавали. Мы же хорошо знаем, но многие специалисты, которые работали в Лос-Аламосе в США, они сотрудничали и с Россией", - сказал президент.

Он отметил, что при этом они не были шпионами, а были умными людьми, которые понимали, что человечество нужно уберечь "от того джина, которого они выпустили из бутылки", создавая баланс. "Они это сделали, помогая работать нашим ученым и делали это сознательно. Немецкие специалисты, американские. И вот это сообщество умных людей никогда не было разрушено до основания и никогда не будет", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что это сообщество никому не удастся разрушить.