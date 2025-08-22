Калининградской области одобрили кредит на 4,2 млрд рублей для модернизации ЖКХ

Эти средства планируется направить на обновление коммунальной инфраструктуры

КАЛИНИНГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило казначейский инфраструктурный кредит Калининградской области почти на 4,2 млрд рублей. Эти средства планируют направить на модернизацию коммунальной инфраструктуры, сообщается на сайте правительства региона.

"Региону одобрили казначейский кредит на сумму 4,19 млрд рублей <...>. По поручению президента РФ 3,3 млрд будут направлены на масштабную реконструкцию очистных сооружений в Калининграде, их мощность будет расширена до 250 кубометров в сутки. Еще порядка 892 млн рублей пойдут на модернизацию и техническое перевооружение пяти газовых котельных и ремонт 4 км теплосетей. Эти мероприятия позволят снизить потери тепловой энергии и уменьшить расход ресурсов. Качество услуг повысится для более чем 50 тысяч жителей города", - сказано в сообщении.

В правительстве региона добавили, что в рамках президентского национального проекта "Инфраструктура для жизни" заемные средства по казначейским кредитам выдаются регионам на 15 лет по льготной ставке 3% годовых на реализацию инфраструктурных проектов до 2030 года.

В Калининградской области за счет бюджетного кредита в 2022 году построили межпоселковый газопровод высокого давления. Продолжают возводить канализационный коллектор от поселка Филино до Пионерского и водозаборные сооружения в Отрадном.