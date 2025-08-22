Президент России отметил, что в стране за предыдущие 10 лет темп роста потребления электроэнергии был примерно 1,3%, а за 2024 год на 3% увеличился

САРОВ, /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что энергия с Курской АЭС будет частичного распределена в пользу ввода и развития новых промышленных мощностей в Курской области. С соответствующей просьбой к главе государства обратился один из участников встречи с работниками атомной отрасли, Путин идею поддержал.

"Я думаю, что это вполне логично и должно быть сделано", - сказал российский лидер.

"Разумеется, подумаем о том, чтобы часть энергии была использована из Курской атомной электростанции", - добавил он.

При этом глава государства заявил, что сооружение первого энергоблока Курской АЭС-2 впечатляет.

Президент отметил, что в России за предыдущие 10 лет темп роста потребления электроэнергии был примерно 1,3%, а за 2024 год на 3% увеличился.

"То есть больше чем в два раза увеличился темп потребления электроэнергии в стране. Это хороший показатель", - сказал Путин.

"Разумеется, для Курского [региона], для всего приграничья мы создадим необходимые условия для развития. Одно из этих условий - это, конечно, надежное обеспечение электроэнергии. Обязательно посмотрим на использование энергии с Курской электростанции", - пообещал российский лидер.

Путин также отреагировал на реплику главы Росатома Алексея Лихачева о том, что работники госкорпорации оказали очень большую помощь строителями непосредственно в укреплении обороноспособности Курской области.

"Я знаю. Там ваши специалисты работали, несмотря на то, что боевые действия были рядом. А некоторые сотрудники Росатома воевали, даже получали тяжелые ранения. Сейчас я с ними разговаривал. Росатом занимает свое прочное, надежное и очень почетное место во всех системах жизнеобеспечения государства российского", - сказал Путин.