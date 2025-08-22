Президент РФ отметил, что за 2024 год грузоперевозки по Северному морскому пути уже составили рекордные 37,8 миллионов тонн

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Россия обладает сегодня беспрецедентно мощным ледокольным флотом и насчитывает к текущему моменту восемь атомных ледоколов. При этом их количество в скором времени увеличится в полтора раза, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными.

Российский лидер обратил внимание на то, что за 2024 год грузоперевозки по Северному морскому пути уже составили рекордные 37,8 миллионов тонн. "А в связи с изменением климата, как известно, все уже об этом говорят, есть основания полагать, так осторожно скажем, что объем перевозок может резко увеличиваться и будет увеличен в связи с увеличением навигации", - добавил Путин.

"Но даже если это не произойдет, - продолжил он, - а у нас будет такой ледокольный флот, который мы планируем... У нас ведь восемь атомных ледоколов. В мире такого флота нет ни у одной страны". При этом президент упомянул, что несколько ледоколов планируется выпустить в обозримом будущем, и уточнил у присутствующего на встрече главы Росатома Алексея Лихачева: "Четыре же мы планируем?"

Лихачев объяснил, что в текущий момент один ледокол уже готовится "на воде", один находится на сборочном стапеле, о строительстве еще двух атомных ледоколов "уже практически принято решение", а еще один - ледокол проекта "Лидер" - строится в данный момент. Глава госкорпорации насчитал таким образом пять ледоколов, которые должны появиться в ближайшее время.

"По-моему, сейчас вместе с "Лидером" четыре?" - переспросил глава государства и, говоря о только что предоставившем информацию главе Росатома, в шутку добавил: "Он уже забрасывает удочку еще на один! Ну ладно, во всяком случае, они нужны, это очевидно".

"И если у нас сохранится такой флот - а он точно сохранится, - и у нас еще и дизельных ледоколов 35, по-моему. Такого мощного флота ни у кого нет", - заключил российский лидер.