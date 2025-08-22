Всего на эти цели будет направлено 20 млрд рублей, отметил губернатор региона

САРОВ /Нижегородская область/, 23 августа. /ТАСС/. Работы по обновлению нижегородской станции аэрации будут продолжаться до 2029 года. Суммарно на это направят 20 млрд рублей, сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сарове 22 августа.

Никитин отметил, что этот проект очень волнует жителей города. По его словам, сброс на станцию идет не только из Нижнего Новгорода, но и из города Бор, находящегося на другом берегу Волги. Таким образом, сброс осуществляет более 1 млн человек.

"Это важно не только для Нижегородской области, но и для всего Волжского бассейна вниз - до Каспия. Мы уже заканчиваем реализацию первого этапа реконструкции в рамках предыдущих национальных проектов. Нужен второй этап и тоже правительство нас предварительно поддержало на эту тему. Хотели вас за это поблагодарить, потому что, Владимир Владимирович, у нас всего 300 млн кубов сбрасывается в Нижегородской области, вот эта станция - это 77%", - сказал Никитин. По его словам, на первый этап в совокупности за четыре года было направлено 7,4 млрд рублей, на два этапа работ запланировано 20 млрд рублей. "И работать мы будем до конца 2029 года. То есть это, по сути, весь цикл национальных проектов потребуется", - сказал Никитин.

Путин поинтересовался на каком уровне в облправительстве идет обсуждение второго этапа работ и продолжаются ли работы на данный момент. Губернатор заверил президента, что работы на станции аэрации продолжаются.

Никитин добавил, что решение о втором этапе принято, но будет оформляться в начале 2026 года. "И здесь нас все коллеги поддерживают, потому что это основные показатели национального проекта, это внутри национального проекта", - сказал глава региона.

20 августа сообщалось, что инспекторы управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии проверили АО "Нижегородский водоканал" после жалоб жителей Нижнего Новгорода и несколько близлежащих районов на неприятный запах от станции аэрации и выявили нарушения. Проверка выявила семь нарушений природоохранных норм: превышение нормативов выбросов по сероводороду - в 10,9 раза, по фенолу - до 3,4 раза, по формальдегиду - до 2,7 раза. На одном источнике нормативы по этим веществам отсутствовали.