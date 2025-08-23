Инвестиции в объект, площадь которого достигает 23,7 тыс. кв. метров, составляют 120 млн юаней (около $17 млн по текущему курсу ЦБ Китая)

ПЕКИН, 23 августа. /ТАСС/. Приграничный город Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР ведет строительство китайско-российского логистического комплекса, который будет способствовать продвижению торговли с РФ и другими странами. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Как уточняется, работы идут интенсивными темпами. Инвестиции в объект, площадь которого достигает 23,7 тыс. кв. метров, составляют 120 млн юаней (около $17 млн по текущему курсу ЦБ Китая).

Ожидается, что это стимулирует развитие региональной экономики и повысит качество товарооборота двух стран. На территории порта находится комплекс для демонстрации и хранения различной продукции, перераспределения ее потоков. Там также имеются офисные здания и гостиничный сектор.

Предполагается, что этот проект расширит возможности двух государств в сфере логистических услуг, позволит увеличить налоговые поступления и создать значительное количество рабочих мест. Сочетание современной инфраструктуры и умных технологий, как отмечается, будет способствовать развитию электронной коммерции, позволит китайским компаниям эффективнее осваивать рынки России и стран Восточной Европы. Кроме того, свободное перемещение товаров, технологий и капитала ускорит процесс региональной экономической интеграции.

Тем самым новый сухой порт на границе Китая и РФ будет иметь важное значение для расширения внешних связей провинции Хэйлунцзян, укрепления ее сотрудничества с Северо-Восточной Азией. Кроме того, это придаст импульс интенсивному развитию города Суйфэньхэ.