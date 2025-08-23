Материал возьмут из утилизированных ядерных боеголовок, сообщило агентство

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Вашингтонская администрация намерена предоставить американским энергетическим компаниям около 20 тонн плутония из утилизированных ранее ядерных боеголовок для возможного использования в качестве топлива для АЭС. Об этом сообщило 22 августа агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как ожидается, Минэнерго США в ближайшее время начнет принимать предложения от компаний по применению плутония. Администрация США готова будет предоставить его по низкой цене или бесплатно, однако фирмы должны будут взять на себя все расходы по перевозке и хранению этого груза, а также по возможной последующей переработке.

Агентство уточняет, что упомянутые 20 тонн будут взяты из запасов в размере 34 тонн оружейного плутония, который власти США ранее обязались утилизировать в соответствии с договоренностями с российской стороной.

Минэнерго США не подтвердило, но и не опровергло приведенные в публикации утверждения. В ведомстве отметили, что рассматривают различные варианты по созданию и укреплению цепочек поставок ядерного топлива.