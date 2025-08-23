Это более половины стоимости машины китайского производства

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Каждый третий владелец китайского автомобиля в России хотел бы поменять после трех лет пользования. При этом россиянам в среднем не хватает на покупку "китайца" 1,6 млн рублей - то есть более половины стоимости машины, говорится в исследовании российского производителя автохимии Krytex (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Опрос проводился с привлечением социологических служб в 53 регионах России среди 1,5 тыс. респондентов, имеющих автомобиль китайского производства.

"Каждый третий владелец китайского автомобиля хотел бы поменять его спустя три года, при этом в среднем россиянам не хватает на покупку автомобиля 1,6 млн рублей", - отметил основатель Krytex Булат Килов, слова которого приводятся в исследовании.

Таким образом, около 74% владельцев китайских автомобилей хотели бы поменять авто через три-четыре года, из них 31% намерены это сделать с большей долей вероятности.

В качестве причин, почему владельцы "китайцев" желают сменить авто через три-четыре года, 62% респондентов называют опасения, связанные с высокими затратами на ремонт после окончания гарантии, особенно для новых марок, не имеющих длительной истории обслуживания. Еще 18% респондентов привыкли регулярно менять автомобиль, а 5% хотят попробовать другие марки, тогда как 6% просто не устраивает их текущая машина.

В среднем россиянам не хватает на покупку автомобиля 1,6 млн рублей. При этом в 2024 голу данный показатель был на уровне 1,3 млн рублей - за год рост составил 23%,"в расчет принимались вырученные средства от предыдущего ТС и часть сбережений".

Средняя стоимость китайского автомобиля составляет 2,9-3 млн рублей, однако сильно варьируется от года выпуска, пробега и марки. Таким образом, россиянам не хватает около 53% от стоимости транспортного средства.

По данным исследования, для накопления на автомобиль с нуля без кредита при средней зарплате в 90 тыс. рублей и откладывании 30% от дохода потребуется девять лет. Он также отметил, что если физическое лицо уже имело автомобиль и использует вырученные от его продажи средства, то срок накопления сокращается до 4,5 лет.