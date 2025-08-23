Председатель Совета Федерации поздравила жителей региона с Днем образования области

ПСКОВ, 23 августа. /ТАСС/. Псковская область является перспективным регионом России, на территории которого эффективно развиваются промышленность, социальная инфраструктура и туризм. Такую оценку региону дала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении жителей региона с Днем образования Псковской области, направленном губернатору Михаилу Ведерникову и спикеру регионального парламента Александру Котову.

"Псковская область - перспективный субъект Российской Федерации, играющий важную роль в социально-экономических процессах на Северо-Западе. Здесь эффективно развиваются промышленность, социальная инфраструктура и туристская индустрия. На высоком уровне находится реализация национальных проектов, создаются рабочие места, укрепляется налоговая база. Динамично растет индекс сельскохозяйственного производства, запускаются новые крупные предприятия, в том числе на площадках особой экономической зоны "Моглино" и промышленного технопарка "Агрополис", - отмечается в тексте послания.

Валентина Матвиенко также выразила уверенность в том, что жители региона и впредь будут вносить достойный вклад в решение общенациональных задач. "Древняя Псковщина, имеющая богатую историю, всегда была и остается хранителем западных рубежей нашего государства, одним из оплотов исконно русской духовной и материальной культуры. Со времен основания городов-крепостей для защиты от неприятельских полчищ до образования первого партизанского края в годы Великой Отечественной войны жители этой героической земли стойко обороняли свою малую родину, делали все возможное для защиты свободы и независимости страны. Усилиями многих поколений был заложен надежный фундамент, на котором сегодня строится будущее региона", - говорится в тексте поздравления.

Псковская область образована указом Президиума Верховного Совета СССР 23 августа 1944 года. Это произошло через месяц после освобождения территории от фашистской оккупации. Псков был одним из первых городов, оккупированных немецко-фашистскими захватчиками, и одним из последних был освобожден.