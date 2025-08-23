На территории ЕС заморожено около €200 млрд российских суверенных активов

БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) за первые семь месяцев 2025 года перевел Украине €10,1 млрд из доходов от замороженных средств Центрального банка России. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии.

По информации издания, Брюссель использует эти средства для поддержки военных и гражданских проектов. В марте, мае, июне и июле, как указывает газета, украинское правительство получало по €1 млрд за счет прибылей от замороженных российских активов, в январе - €3 млрд, в апреле - €3,1 млрд.

Некоторые политики выступают за то, чтобы Киеву были доступны все российские средства, а не только проценты. Однако экономисты предупреждают о разрушительных последствиях такого шага для финансовой системы.

Еврокомиссия 11 августа получила третий транш изъятых доходов от реинвестирования незаконно блокированных суверенных активов России в размере €1,6 млрд. Ранее ЕК сообщила, что 95% этих средств пойдет на выплаты по международным кредитам Украины, в том числе предоставленным Евросоюзом и его участниками, а оставшиеся 5% будут перечислены на "насущные военные потребности Украины", поставки оружия на данные средства будут осуществляться через Европейский фонд мира.

На территории ЕС заморожено около €200 млрд российских суверенных активов, их основная часть находится на счетах депозитария Euroclear в Бельгии.