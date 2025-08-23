Суд арестовал счета владельца "Волгонефти-239"

Это было сделано в рамках иска Росприроднадзора

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил ходатайство Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) о принятии обеспечительных мер по иску о взыскании экологического ущерба с владельца потерпевшего у Керченского пролива танкера "Волгонефть-239" - "Волгатранснефть" в размере почти 35,5 млрд рублей, арестовав счета компании, говорится в определении, размещенном в картотеке.

Арбитражный суд Краснодарского края 13 августа в полном объеме удовлетворил заявленные Росприроднадзором исковые требования к владельцу потерпевшего крушение у Керченского пролива танкера "Волгонефть-239" - компании "Волгатранснефть" и постановил взыскать сумму вреда, причиненного окружающей среде, в размере 35 483 862 830 рублей и еще 10 млн рублей госпошлины в доход федерального бюджета. Росприроднадзором было заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер.

"Рассмотрев заявленное ходатайство, суд пришел к выводу о его частичном удовлетворении. Наложить арест на все денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, принадлежащие "Волгатранснефть", - говорится в тексте вынесенного судом определения.

При этом суд отказал в наложении запрета на открытие новых банковских счетов. Также компания может осуществлять платежи по кредитным договорам с российскими банками, заключенным до принятия мер по обеспечению иска, выплачивать заработную плату работникам, уплачивать налоги, сборы, пени, штрафы и совершать другие платежи в бюджет, предусмотренные налоговым законодательством.