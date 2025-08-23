Министр иностранных дел республики Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия покупает нефть для стабилизации цен на рынке

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты никогда не просили Индию прекратить покупку нефти у России до открытого объявления о введении тарифов за это. Об этом заявил министр иностранных дел республики Субраманьям Джайшанкар, выступая на конференции The Economic Times World Leaders Forum.

"Никаких обсуждений по этому вопросу не было до того, как их позиция была обнародована", - сказал он.

"В 2022 году существовала глубокая обеспокоенность в мире из-за роста цен на нефть. В то время был ряд разговоров с разными людьми в американской администрации о том, что если Индия хочет покупать российскую нефть, то их это устраивает, потому что это стабилизирует цены на нефть. И после января не было никаких разговоров с представителями нынешней администрации США, которые говорили бы: "Не делайте этого", - рассказал Джайшанкар.

"Мы покупаем нефть для стабилизации нефтяных рынков. Да, это в наших национальных интересах. Мы никогда не делали вид, что это не так. Но мы также говорим, что это отвечает глобальным интересам. Важно то, что введение пошлин в отношении страны за то, что она делала открыто, и что другие страны продолжают делать в больших объемах, чем мы, на наш взгляд, несправедливо и неоправданно", - добавил министр.

США 6 августа увеличили пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Американский президент Дональд Трамп критиковал республику за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными.

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске Трамп допустил, что Вашингтон не будет вводить импортные пошлины в отношении торговых партнеров России.