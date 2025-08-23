В Пулково задерживается около 40 рейсов

На вылет задержаны 20 авиарейсов, на прилет - 19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Около 40 рейсов задерживается в аэропорту Пулково, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"23 августа в аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В результате на вылет задержаны 20 рейсов, на прилет - 19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях защиты прав пассажиров в аэропорту круглосуточно работает мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры. В Пулково находится сотрудник надзорного ведомства.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами", - отметили в пресс-службе.

Ранее Росавиация сообщила о введении ограничений в Пулково.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, агенты по гостеприимству начинают раздавать мягкие коврики и складные стулья для комфортного размещения пассажиров в терминале. "Обстановка в аэропорту спокойная", говорится в сообщении.