Кабмин определил "Роснефть" поставщиком мазута для снабжения Приморья

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Правительство России определило "Роснефть" единственным поставщиком топочного мазута для "Примтеплоэнерго" для гарантирования теплоснабжения в Приморском крае во время отопительного сезона. Соответствующее распоряжение подписано 22 августа.

"Определить публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" единственным исполнителем осуществляемых краевым государственным унитарным предприятием "Примтеплоэнерго" закупок топочного мазута в целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения Приморского края в отопительный сезон", - говорится в распоряжении.

Госконтракты на закупку топочного мазута будут заключаться до 30 июня 2027 года.