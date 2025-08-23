В Ростовской области задерживаются более 45 поездов

Свыше 30 ввели в график

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более 45 поездов идут с опозданием после нарушения работы контактной сети из-за падения БПЛА в Ростовской области в ночь на субботу, свыше 30 поездов введены в график, сообщили в РЖД. Время задержек составляет до 3,5 часов.

"В конечные пункты уже прибыли 11 задержанных поездов, а 31 - введены в график. В настоящее время с опозданием следует 46 поездов. Максимальное время задержки составляет до 3,5 часов", - говорится в сообщении.

Как добавили в РЖД, движение поездов на южном направлении осуществляются в полном объеме, отмена рейсов не была допущена. Пассажирам оказывают всестороннюю помощь и содействие.

Обо всех изменениях пассажиры информируются по СМС. Актуальную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД пассажирам", на сайте компании, а также по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов РЖД, говорится в сообщении.