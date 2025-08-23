Аэропорт продолжает обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Временные ограничения введены в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево. Из-за введенных ограничений время обслуживания пассажиров может быть увеличено, сообщила авиагавань.

"Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с введением режима "Ковер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аэропорт продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по факту возможности и очередности.