Свыше 30 самолетов ушли на запасные аэродромы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Свыше 50 рейсов задержаны, более 30 ушли на запасные аэродромы из-за введенных ограничений в Пулкове в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"На текущий момент на запасные аэропорты ушли более 30 рейсов, задержаны более 50 рейсов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация в терминале аэропорта Пулково спокойная. "Пассажиры обеспечиваются представителями авиакомпаний всеми услугами согласно федеральным авиационным правилам: напитки, питание и размещение в гостиницах при необходимости," - отметили в пресс-службе.

На данный момент к вылету из аэропорта готовят два рейса в Новосибирск и один в Калининград.