В Калининградском аэропорту Храброво задерживаются девять рейсов

Еще два - отменили

КАЛИНИНГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Девять рейсов задержаны и еще два отменены из Калининграда в Санкт-Петербург, Москву, Екатеринбург и Челябинск. В аэропорту работает мобильная приемная прокуратуры, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

"В связи с задержками и отменами рейсов в аэропорту Храброво работает мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры. Задержаны 9 рейсов в Санкт-Петербург, Москву (Шереметьево, Внуково), Екатеринбург и Челябинск. Отменены 2 рейса - в Москву и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

В аэропорт выехал помощник Калининградского транспортного прокурора Дмитрий Одиноков. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.