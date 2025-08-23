Изменения коснутся рейсов через Москву, Санкт-Петербург и Центральную Россию

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно вносит изменения в расписание полетов из-за временных ограничений на выпуск и прием самолетов в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Центральной России. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

"В связи с вводом 23 августа временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Пулково и ряде аэропортов Центральной России, Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении.