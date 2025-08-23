Рейсы на вылет выполняют по факту очередности

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Ограничения в периметре воздушного пространства Шереметьево сняты, сообщили в аэропорту. Рейсы на прилет выполняются в штатном режиме, а на вылет - по очередности.

"Сняты введенные ранее временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту Шереметьево. Рейсы на прилет выполняются в штатном режиме. Рейсы на вылет выполняются по факту очередности", - говорится в сообщении.

В Шереметьево отметили, что скоплений пассажиров в аэропорту на данный момент нет. "Аэропорт Шереметьево и авиакомпании делают все необходимое для стабилизации суточного плана полетов", - добавили там.