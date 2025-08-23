Винай Кумар назвал решение США о пошлинах несправедливым и неразумным

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Индия будет покупать нефть там, где ей выгодно, решение Соединенных Штатов о пошлинах является несправедливым и неразумным. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Индии в РФ Винай Кумар.

"Прежде всего мы четко заявили, что наша цель - энергетическая безопасность 1,4 млрд жителей Индии, а сотрудничество Индии с Россией, как и с рядом других стран, способствовало стабильности на нефтяном рынке, на мировом рынке нефти. Поэтому решение США несправедливо, неразумно и необоснованно. Правительство продолжит принимать меры, направленные на защиту национальных интересов страны. Торговля осуществляется на коммерческой основе. Так что если основа торговых операций импорта правомочна, индийские компании продолжат закупать нефть там, где им предлагают наиболее выгодные условия. Такова текущая ситуация", - сказал он, отвечая на вопрос, продолжит ли Индия покупать российскую нефть.

Дипломат также отметил, что торговля Индии с Россией - это двусторонние отношения, основанные на взаимных интересах. "Наша торговля основана на рыночных факторах и преследует общие цели обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда жителей Индии. Есть и другие страны, включая сами США и страны Европы, торгующие с Россией", - добавил Кумар в ответ на вопрос, как вторичные санкции, объявленные США, повлияют на торговлю с РФ.

О пошлинах США

США 6 августа увеличили пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Американский президент Дональд Трамп критиковал республику за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными.

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске Трамп допустил, что Вашингтон не будет вводить импортные пошлины в отношении торговых партнеров России.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.